Brände in Los Angeles

Der für die Region zuständige Staatsanwalt Essayli teilte mit, dem Unternehmen werde ein "besorgniserregendes Muster an Fahrlässigkeit" vorgeworfen. Das US-Justizministerium fordert 40 Millionen Dollar Entschädigung für die Kosten der Bundesbehörden. Nach Einschätzung des Ministeriums besteht kein Zweifel daran, dass eine defekte Stromleitung des Versorgers SCE für einen der Brände verantwortlich war, bei dem 19 Menschen ums Leben kamen. Videos und Zeugenaussagen deuteten schon seit Monaten darauf hin, dass Funkenflug einer Stromleitung das sogenannte "Eaton-Feuer" ausgelöst haben könnte. Bei den Bränden in Los Angeles kamen starben mehr als 30 Menschen. Mehr als 160.000 Gebäude wurden zerstört.

