US-Außenminister Marco Rubio will das State Department an der "America First"-Agenda von Präsident Donald Trump neu ausrichten. (Jacquelyn Martin / Pool AP / AP / dpa / Jacquelyn Martin)

Außenminister Rubio erklärte, man schaffe damit Doppelstrukturen ab und beende einige Programme, die US-Interessen zuwiderliefen. Dieser Ansatz werde das Außenministerium grundlegend stärken, von den Büros bis hin zu den Botschaften.

Nach Rubios Angaben soll ein neuer Koordinator für Auslandshilfe und humanitäre Angelegenheiten eingesetzt werden. Auch sollen Abteilungen der bisher eigenständigen Entwicklungshilfebehörde USAID ins Außenministerium eingegliedert werden. Ob wie zuvor gemutmaßt auch Auslandsvertretungen der Vereinigten Staaten geschlossen werden sollen, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Kurz nach ihrem Amtsantritt im Januar hatte die Regierung von Präsident Trump einen Finanzierungsstopp für zahlreiche Entwicklungshilfeprojekte angeordnet und tausende Arbeitsverträge beendet. Die USA waren bislang in absoluten Zahlen das größte Geberland bei Entwicklungshilfe; in Verhältnis zur Wirtschaftskraft engagieren sich viele europäische Länder stärker. Der abrupte Zahlungsstopp ist laut Hilfsorganisationen in vielen Regionen weltweit spürbar.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.