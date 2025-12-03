Nach Angriff auf Nationalgardisten

USA setzen Einwanderungsanträge aus 19 Ländern aus. (picture alliance / Anadolu / Lokman Vural Elibol)

Zur Begründung verwies sie in Washington auf die nationale Sicherheit. Hintergrund ist der Angriff eines Afghanen auf zwei Mitglieder der Nationalgarde in der US-Hauptstadt in der vergangenen Woche mit einem Toten.

Die neue Richtlinie sieht vor, dass alle Antragsteller aus den genannten Staaten einem gründlichen Überprüfungsprozess unterzogen werden müssen. Die betroffenen Länder, zu denen unter anderem Afghanistan, der Iran, Libyen und Somalia gehören, unterlagen bereits einem teilweisen Einreiseverbot. Wegen des Schusswaffenangriffs hatte die Regierung kürzlich bereits sämtliche Asylverfahren ausgesetzt.

