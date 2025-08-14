Kampf gegen Bandenkriminalität

Wie die amerikanische Justizministerin Bondi in Washington mitteilte, gilt die höchste Belohnung von zehn Millionen Dollar für Hinweise zur Ergreifung des obersten Bandenchefs, genannt "El Abuelo" - auf deutsch "Der Großvater".
Das US-Außenministerium hatte diese und andere Banden im Februar als "ausländische Terrororganisationen" eingestuft. Sie hätten "Tod und Zerstörung" über die USA gebracht, hieß es. Laut US-Regierung schmuggeln die Kartelle unter anderem Fentanyl und Kokain in die Vereinigten Staaten.
Am Dienstag hatte Mexiko 26 Gesuchte an die USA überstellt, darunter hochrangige Mitglieder des berüchtigten "Sinaloa"-Kartells.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.