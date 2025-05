Auf Druck aus dem Weißen Haus hin wird das Black-Lives-Matter-Straßenbild in Washington D.C. entfernt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacquelyn Martin)

Dies kündigte das Justizministerium fast genau fünf Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt an. In Louisville im Bundesstaat Kentucky sowie in Minneapolis in Minnesota wolle man die Polizei entlasten, heißt es in Washington. Vorwürfe gegen Polizeikräfte in Memphis und vier weiteren Städten kämen ebenfalls auf den Prüfstand. Das Justizministerium erklärte weiter, Trumps Vorgänger habe den Vollzugskräften fälschlicherweise eine "vorsätzliche Diskriminierung" von Schwarzen unterstellt.

Anwälte getöteter Afroamerikaner reagierten entsetzt auf die geplante Einstellung der Verfahren. Dies käme einer "Ohrfeige" für die Familie Floyds und anderer Opfer von Polizeigewalt gleich. Trump hatte nach seiner Wiederwahl im Januar den Schriftzug "Black Lives Matter" nahe des Weißen Hauses in Washington entfernen lassen.

