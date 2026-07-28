Vor den "Midterms"

Ein Briefwahlschein für die Wahlen 2020 in den USA. (AP/Seth Wenig)

Das US-Justizministerium beantragte, die Maßnahmen vorläufig in Kraft zu setzen. Präsident Trump hatte im März verfügt, dass die amerikanischen Behörden eine Liste der wahlberechtigten Bürger in jedem Bundesstaat erstellen. Briefwahlunterlagen sollten dann nur nach Personen erhalten, die auf dieser Liste stehen. Gegen Trumps Dekret hatten 23 Bundesstaaten und der Hauptstadtbezirk Washington geklagt. Sie argumentieren, dass nur sie sowie der Kongress das Recht haben, die Wahlregeln festzulegent. Zwei Instanzen gaben den Klägern Recht.

Trump behauptet immer wieder, dass die Briefwahl fäschungsanfällig sei, ohne Belege dafür anzuführen. Kritiker sehen in der Maßnahme den Versuch, bestimmte Wähler, von denen angenommen wird, dass sie eher demokratisch wählen, auszuschließen. In den USA gibt es keine Ausweispflicht.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.