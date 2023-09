US-Regierung stoppt Ölbohrungen in Alaska. (picture alliance/Zoonar/Denis Pomortsev)

Nach seinen Angaben hob die amerikanische Regierung Bohrrechte in einem Naturschutzgebiet im Norden des Bundesstaates auf. Die Arktis heize sich in der Klimakrise mehr als doppelt so schnell auf wie der Rest der Welt und müsse geschützt werden, hieß es zur Begründung. Zudem schlug das US-Innenministerium neue Regeln vor, die Öl- und Gas-Bohrungen in Teilen des an Bodenschätzen reichen Landes untersagen.

