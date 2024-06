Die russische Anti-Viren-Software Kaspersky steht in der Kritik. (imago images/ZUMA Wire)

Eine ausführliche Untersuchung habe ergeben, dass dies der einzige Weg sei, Bedenken in Bezug auf die nationale Sicherheit auszuräumen, teilten die Behörden mit. Grund für das Verbot seien die Cyberangriffs-Fähigkeiten der russischen Regierung und deren Möglichkeiten, Aktivitäten von Kaspersky zu beeinflussen. Der Verkauf der Software an Unternehmen und Verbraucher in den USA wird demnach sofort untersagt. Vom 29. September an darf Kaspersky auch keine Updates mehr einspielen - wodurch das Anti-Viren-Programm weitgehend nutzlos gegen neu dazukommende Bedrohungen wird.

In Deutschland warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor dem Einsatz der Software. Kaspersky weist alle Vorwürfe zurück und bestreitet Verbindungen zu russischen Geheimdiensten.

