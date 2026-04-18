Die Regelung besagt, dass Öl-Produkte aus Russland, die vor dem 12. März auf Schiffe verladen wurden, ohne Sanktionen verkauft und transportiert werden dürfen. Diese Erlaubnis gilt explizit auch für die sogenannte Schattenflotte, die Russland nutzt, um internationale Sanktionen zu umgehen.
Durch die Lockerung erzielte Russland zusätzliche Gewinne in Milliardenhöhe durch Ölverkäufe insbesondere nach China und Indien. Vor allem in Europa stieß die Entscheidung der US-Regierung auf Ablehnung.
Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.