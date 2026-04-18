US-Finanzminister Scott Bessent hatte eigenlich ein Ende der Sanktionslockerungen angekündigt. (Archivbild) (KEYSTONE / dpa / Laurent Gillieron)

Wie aus einem Dokument des Finanzministeriums hervorgeht, gilt die Ausnahmeregelung nun bis Mitte Mai. Zuletzt hatte Finanzminister Bessent angekündigt, dass die Lockerungen nicht verlängert werden. Die Regelung besagt, dass Öl-Produkte aus Russland ohne Sanktionen verkauft und transportiert werden dürfen. Diese Erlaubnis gilt explizit auch für die sogenannte Schattenflotte, die Russland nutzt, um internationale Sanktionen zu umgehen.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.