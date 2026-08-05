Brasilianische Nationalflagge in Rio de Janeiro (imago / Marcelo Sayaox)

Die US-Regierung hat das Visum des brasilianischen Botschafters in den Vereinigten Staaten widerrufen. Das Außenministerium in Washington teilte mit, die Entscheidung sei eine Reaktion auf die Verweigerung von Einreisevisa für zwei US-Diplomaten durch Brasilien. Außerdem verwies man darauf, dass der von Präsident Trump nominierte Botschafter für Brasilia noch nicht bestätigt wurde.

In Washington verlautete, man habe dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva die Möglichkeit zum Einlenken geben wollen. Dieser sei dazu jedoch nicht bereit gewesen. Lula tritt bei der Wahl Anfang Oktober gegen Senator Flávio Bolsonaro an, den Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Die Familie Bolsonaro unterhält enge Beziehungen zur Administration des US-Präsidenten.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.