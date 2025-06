Gesundheitspolitik

USA wollen aus Finenzierung von Impfallianz Gavi aussteigen. (picture alliance/ZB/Sascha Steinach)

Gesundheitsminister Kennedy warf dem Bündnis aus öffentlichen und privaten Geldgebern vor, unter anderem Sicherheitsbedenken bei Impfstoffen zu vernachlässigen, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Sie beruft sich auf eine Videobotschaft Kennedys an die Geberkonferenz der Impfallianz in Brüssel. Zudem habe er Bedenken hinsichtlich des Impfstoffs gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten geäußert. Kennedy stellt seit vielen Jahren die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen in Frage.

Gavi teilte auf Anfrage mit, man habe volles Vertrauen in die Vakzine. Die Allianz will bei dem Treffen in Brüssel Geld für ihren Fonds sammeln. Die US-Regierung zählt bislang zu den größten Gebern. Sie hatte bereits angedeutet, dass sie die Mittel kürzen wolle.

