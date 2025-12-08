Die US-Regierung plant Finanzhilfen für die Landwirtschaft (IMAGO / Zandria Muench Beraldo)

US-Präsident Trump hat das Hilfspaket verkündet. Die höchsten Zahlungen sollen Landwirte erhalten, die Mais, Sojabohnen, Weizen, Reis und Baumwolle anbauen. Das Weiße Haus begründete die Hilfe für die Landwirte unter anderem damit, dass sie unter Trumps Vorgänger Biden unter hohen Kosten gelitten hätten.

Kritiker sehen allerdings eher die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik und steigende Produktionskosten als Gründe für die Probleme der amerikanischen Farmer. So konnten diese etwa kaum noch Soja an China verkaufen. Von der Regierung in Washington heißt es dagegen, China habe sich zum Kauf von Millionen Tonnen Sojabohnen aus den USA verpflichtet.

