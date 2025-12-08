Hilfspaket
US-Regierung will Farmer mit zwölf Milliarden Dollar unterstützen

Die US-Regierung plant, die heimischen Landwirte mit zwölf Milliarden Dollar zu unterstützen.

    Paprikaanbau auf einer riesigen Farm im Coachella Valley in Kalifornien. Im Hintergrund fährt ein Zug mit endlosen Wagen vorbei.
    Die US-Regierung plant Finanzhilfen für die Landwirtschaft (IMAGO / Zandria Muench Beraldo)
    US-Präsident Trump hat das Hilfspaket verkündet. Die höchsten Zahlungen sollen Landwirte erhalten, die Mais, Sojabohnen, Weizen, Reis und Baumwolle anbauen. Das Weiße Haus begründete die Hilfe für die Landwirte unter anderem damit, dass sie unter Trumps Vorgänger Biden unter hohen Kosten gelitten hätten.
    Kritiker sehen allerdings eher die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik und steigende Produktionskosten als Gründe für die Probleme der amerikanischen Farmer. So konnten diese etwa kaum noch Soja an China verkaufen. Von der Regierung in Washington heißt es dagegen, China habe sich zum Kauf von Millionen Tonnen Sojabohnen aus den USA verpflichtet.
    Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.