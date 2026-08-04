OpenAI, Anthropic & Co
US-Regierung will mit Tech-Konzernen über KI-Sicherheitsvorfälle sprechen

​Die US-Regierung hat Berichten zufolge die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI, die Facebook-Mutter Meta und Google für heute zu einem Treffen ‌ins Weiße ⁠Haus eingeladen.

    Abgebildet sind die Logos führender KI-Chatbots aus den USA, China und Europa.
    Logos führender KI-Chatbots (Archivbild) (IMAGO / NurPhoto / Samuel Boivin)
    Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, ⁠sollen freiwillige Sicherheitstests für die fortschrittlichsten US-Modelle für Künstliche Intelligenz besprochen werden.
    Hintergrund sind die jüngsten Vorfälle bei Anthropic und OpenAI. Deren KI-Modelle waren in IT-Systeme anderer Firmen eingedrungen. Dies löste bei US-Gesetzgebern die Sorge aus, dass immer leistungsfähigere Künstliche Intelligenz verstärkt für Cyberangriffe genutzt werden könnte.
    Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.