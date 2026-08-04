OpenAI, Anthropic & Co

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, sollen freiwillige Sicherheitstests für die fortschrittlichsten US-Modelle für Künstliche Intelligenz besprochen werden.
Hintergrund sind die jüngsten Vorfälle bei Anthropic und OpenAI. Deren KI-Modelle waren in IT-Systeme anderer Firmen eingedrungen. Dies löste bei US-Gesetzgebern die Sorge aus, dass immer leistungsfähigere Künstliche Intelligenz verstärkt für Cyberangriffe genutzt werden könnte.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.