Washington

Das Logo des Weißen Hauses (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Diese müssten in Zukunft Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen, teilte die Regierung mit. Damit solle die Weitergabe vertraulicher Informationen an Journalisten verhindert werden. Bei einer unautorisierten Weitergabe von Informationen an die Medien drohe die Entlassung. Die Regelung soll den Angaben zufolge für aktuelle und künftige Bundesbedienstete gelten. Die einzelnen Behörden könnten jedoch entscheiden, ob sie die Verschwiegenheitsklärung verwenden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.