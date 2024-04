Nahost-Krieg

Das Weiße Haus in washington. (pa/dpa/Udo Bernhart)

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jean-Pierre, sagte in Washington, die US-Regierung unterstützte solche Ermittlungen nicht. Man sei überzeugt, dass der Strafgerichtshof hier rechtlich nicht zuständig sei. Die USA erkennen das Gericht in den Haag nicht an.

Israelische Medien hatten am Sonntag berichtet, dass Netanjahu mit baldigen Haftbefehlen gegen ihn selbst, Verteidigungsminister Galant und Generalstabschef Halevi rechne. Auch Israel erkennt das Gericht nicht an. Ein Haftbefehl aus Den Haag würde aber juristisch bedeuten, dass alle Staaten, die die Statuten des Gerichtshofs unterzeichnet haben, zur Festnahme und Überstellung der gesuchten Personen verpflichtet wären. Der Internationale Strafgerichtshof verfolgt Individuen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.