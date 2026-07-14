Nach Gerichtsurteil

Die Wall Street in New York (Getty Images / kolderal)

Wie das Finanzministerium mitteilte, waren es seit Beginn des aktuellen Steuerjahrs im vorigen Oktober rund 81 Milliarden Dollar. Ein Ministeriumsvertreter bestätigte, dass die meisten Rückzahlungen auf das Urteil des Supreme Court im Februar zurückgehen.

Zölle auf Einfuhren in die USA sind ein zentrales Werkzeug von Trumps Handelspolitik. Er will so die Staatskasse füllen und Unternehmen dazu bewegen, in den USA zu produzieren. Genutzt werden sie auch als Druckmittel in geopolitischen Konflikten.

Anfang des Jahres entschied der Supreme Court jedoch, dass der Präsident mit einem Großteil der von ihm verhängten Aufschläge seine Zuständigkeiten überschritten hatte. Viele Unternehmen beantragten daraufhin die Rückzahlung der gezahlten Abgaben.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.