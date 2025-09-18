Fed-Gouverneurin Lisa Cook (Jeff Kowalsky/ZUMA Press Wire/dpa)

Das Justizministerium beantragte dazu die Aufhebung einer einstweiligen Verfügung. Ein Berufungsgericht hatte einer Klage der Ökonomin stattgegeben und entschieden, sie dürfe vorerst im Amt bleiben. Der Rechtsstreit gilt als Testfall für die Unabhängigkeit der Federal Reserve. Trump fordert von der Zentralbank eine stärkere Zinssenkung. Er erhofft sich davon stärkere Wachstumsimpulse für die Wirtschaft und günstigere Bedingungen für die Staatsverschuldung am Kapitalmarkt.

Formal begründete der Präsident die Entlassung der Notenbank-Gouverneurin mit angeblichen Falschangaben im Zusammenhang mit privaten Immobilienkrediten. Cook wies die Vorwürfe zurück und reichte Klage ein.

