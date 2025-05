Der abgesperrte Tatort in Washington in der Nähe des Jüdischen Museums. (AP)

Nach Angaben von Polizeipräsidentin Smith wurde ein Verdächtiger festgenommen. Er habe im Gewahrsam "Freies Palästina" gerufen. Die Nachrichtenseite "Jewish Insider" zitierte einen Augenzeugen, wonach der Schütze eine Kufiya getragen habe, die auch als Palästinensertuch bekannt ist.

Trump: Hass hat keinen Platz in den USA

Smith sagte weiter, die beiden Opfer, ein Mann und eine Frau, hätten gerade eine Veranstaltung im Capital Jewish Museum verlassen, als der 30-jährige Verdächtige sich genähert und das Feuer eröffnet habe. Der mutmaßliche Täter sei beobachtet worden, wie er vor dem Museum umherlief. Nach seinem Angriff habe er das Gebäude betreten wollen. Das Sicherheitspersonal habe ihn jedoch daran gehindert.

US-Präsident Trump verurteilte die Tat. Sie habe offensichtlich einen antisemitischen Hintergrund. Er schrieb auf Truth Social, Hass und Radikalismus hätten keinen Platz in den USA.

Israels Staatspräsident Herzog verurteilt Tat

Israels Staatspräsident Herzog äußerte sich entsetzt und verurteilte die Tat als "verabscheuungswürdigen Akt des Hasses und des Antisemitismus, der das Leben zweier junger Mitarbeiter der israelischen Botschaft gefordert hat". Der israelische UNO-Botschafter Danon sprach von "antisemitischen Terrorismus".

Das Attentat steht möglicherweise in Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen. Dieser hatte am 7. Oktober 2023 mit einem Terrorangriff der Hamas auf Israel begonnen. Die Hamas tötete dabei nach israelischen Angaben rund 1.200 Menschen und verschleppte etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen.

Beim darauffolgenden Militäreinsatz wurden nach Angaben der Hamas-Behörden mehr als 53.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet. Die Zahl unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten und lässt sich unabhängig kaum überprüfen.

Seit Beginn des Gaza-Krieges gab es in zahlreichen Ländern vermehrt anti-israelische Proteste, auch die Zahl antisemitischer Straftaten ist gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.