Iran-Krieg

Der Iran hat sich Berichten zufolge wieder Zugang zu vielen Raketen-Lagerstätten verschafft. (Archivbild) (picture alliance / AP Photo / Uncredited)

Der Befehlshaber des zuständigen Regionalkommandos Centcom, Cooper, relativierte in der Anhörung die Berichte. Die kursierenden Zahlen seien aus seiner Sicht falsch. Zudem gehe es bei der Beurteilung der iranischen Schlagkraft vielmehr um Kommando- und Kontrollstrukturen, die zerstört worden seien. Cooper räumte ein, dass die iranischen Fähigkeiten zur Blockade der Straße von Hormus zwar geschwächt, aber nicht beseitigt worden seien.

Die "New York Times" hatte gemeldet, dass das iranische Raketenarsenal in deutlich besserem Zustand sei als von der US-Regierung angegeben. Die Zeitung beruft sich auf Informationen amerikanischer Geheimdienste. Der Iran habe sich nach den Angriffen der USA und Israels inzwischen wieder Zugang zu den meisten Abschusseinrichtungen und unterirdischen Lagern verschafft.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.