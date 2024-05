Filmfestspiele Cannes

Der US-Regisseur Sean Baker ("Anora") bei der Verleihung der Goldene Palme in Cannes. (Andreea Alexandru / Invision / AP / Andreea Alexandru)

Das gab die Jury am Abend bekannt. Der Film erzählt die Geschichte einer Prostituierten, die sich auf ein Verhältnis mit einem russischen Oligarchensohn einlässt. Der Große Preis der Jury - die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals - ging an "All We Imagine as Light" der indischen Regisseurin Payal Kapadia. Als Bester Schauspieler wurde Jesse Plemons aus den USA für seine Rolle in "Kinds of Kindness" ausgezeichnet. Die spanische Transfrau Karla Sofía Gascón teilt sich den Preis für die beste Darstellerin mit Zoe Saldana, Selena Gomez und Adriana Paz. Alle vier spielten im Musical "Emilia Pérez" mit.

Einen Spezialpreis der Jury erhielt der kürzlich aus dem Iran geflüchtete Regisseur Mohammed Rassulof für "The Seed of the Sacred Fig".

Diese Nachricht wurde am 26.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.