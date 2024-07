"Wall Street Journal"

US-Reporter Gershkovich in Russland zu 16 Jahren Haft verurteilt

Der US-Journalist Gershkovich ist in Russland in einem umstrittenen Spionageprozess zu 16 Jahren strenger Lagerhaft verurteilt worden. Das melden russische Agenturen übereinstimmend aus dem Gericht in der Stadt Jekaterinburg.

19.07.2024