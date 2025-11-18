Vor dem Kapitol hatte es Demonstrationen für die Freigabe der Epstein-Akten gegeben. (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)

Für die Veröffentlichung der Akten bedarf es noch der Zustimmung des Senats und von US-Präsident Trump selbst. Zuvor hatte es in der Nähe des Kapitols in Washington eine Pressekonferenz mit mit Missbrauchsopfern geben. Sie riefen Trump dazu auf, die Freigabe der Akten nicht zu blockieren. Trump hatte sich lange gegen eine Veröffentlichung gesperrt, seine Haltung am Sonntag dann aber geändert. Ermittlern zufolge hat Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt.

In kürzlich veröffentlichten E-Mails von ihm heißt es, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer Gefängniszelle aufgefunden worden; nach Behördenangaben beging er Suizid.

