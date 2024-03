Eric Carmen wurde als Solokünstler und als Sänger der Band "Raspberries" bekannt (Foto aus 2004). (IMAGO / Newscom / AdMedia / IMAGO / Laura Farr)

Zu seinen größten Erfolgen als Solokünstler gehörten die Pop-Songs "All by Myself" von 1975 und "Hungry Eyes" von 1987, der in dem Film "Dirty Dancing" zu hören war. Zuvor feierte er Erfolge als Sänger der Band "Raspberries".

Diese Nachricht wurde am 12.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.