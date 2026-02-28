Der US- Sänger Neil Sedaka ist tot. (Paul Buck / dpa / Paul Buck)

Er starb nach Angaben seiner Familie mit 86 Jahren in Los Angeles. Durch Hits wie "Oh! Carol", "Calendar Girl" oder "Happy Birthday Sweet Sixteen" wurde Sedaka in den 1960er-Jahren zum Star. In den 1970er-Jahren hatte er mit Songs wie "Laughter in the Rain" und "Bad Blood" Erfolg. Zudem schrieb Sedaka Lieder für andere Künstler, darunter den Hit "Is This the Way to Amarillo?" für Tony Christie und den englischen Liedtext für den Abba-Song "Ring Ring".

Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.