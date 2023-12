Vorwurf der sexuellen Belästigung

Die US-Sängerin Paula Abdul (dpa-news/Evan Agostini)

Dazu reichte die 61-jährige Klage bei einem Gericht in Los Angeles ein. Demnach sollen sich die Übergriffe in den 2000er-Jahren ereignet haben, als Abdul als Jurorin in den Casting-Shows "American Idol" und "So You Think You Can Dance" von Lythgoe tätig war.

In der Klage heißt es, Abdul habe jahrelang geschwiegen, aus Angst vor "Vergeltungsmaßnahmen durch einen der bekanntesten Produzenten von Fernsehsendungen". Der 74-jährige Brite wies die Anschuldigungen zurück und sprach von einer "völlig platonischen" Freundschaft.

