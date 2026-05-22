US-Fernsehen

Moderator Stephen Colbert (Archivfoto von 2022) (picture alliance / Jae C. Hong/Invision/AP)

Vor dem Theater hatten sich zahlreiche Fans versammelt. Zu seinen Zukunftsplänen scherzte Colbert, viele fragten ihn, was er nun tun werde: "Die Antwort ist: Drogen." Bekannt ist bislang, dass er am Drehbuch eines künftigen "Herr der Ringe"-Films mitschreiben soll. US-Präsident Trump, der Colbert wiederholt scharf angegriffen hatte, begrüßte das Ende der Sendung.

Colbert moderierte die "Late Show" seit 2015, ausgestrahlt wurde sie im Sender CBS. Das Aus erfolgte kurz nachdem Colbert seinen Haussender kritisiert hatte. Der CBS-Mutterkonzern Paramount zahlte Trump 16 Millionen Dollar in einem Rechtsstreit um ein Interview mit dessen demokratischer Rivalin Harris. Colbert sprach von einer "fetten Bestechung".

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.