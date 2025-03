Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa im Jahr 2024. Nach Angaben einer Gerichtsmedizinerin starben beide eines natürlichen Todes. (IMAGO/Photo News/Splashnews.Com)

Arakawa starb demnach an einer Viruserkrankung; Hackman erlag einige Tage danach einer Herzkrankheit. Laut den Angaben starb die 65-jährige Arakawa an einer durch Hantaviren ausgelösten Erkrankung. Die Erreger, die sich unter anderem in Mäusekot befinden könnnen, befallen die Atemwege. Bei den in ihrer Nähe gefundenen Tabletten handele es sich um Schilddrüsenmedikamente, die nicht mit ihrem Tod in Verbindung stünden, so die Gerichtsmedizinerin. Hackman sei an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben. Die Autopsie habe eine fortgeschrittene Alzheimer-Erkankung des 95-Jährigen gezeigt. Möglicherweise habe er den Tod seiner Frrau gar nicht realisiert.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Hackman eine Woche nach seiner Frau starb. Das hätten die Untersuchung von Kameraaufnahmen und Mails von Arakawa sowie die Daten des Herzschrittmachers von Hackman ergeben. Hackman und Arakawa waren schon geraume Zeit tot, als ihre Leichen am 26. Februar gefunden wurden.

