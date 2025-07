Der US-Schauspieler Malcolm-Jamal Warner ist im Alter von 54 Jahren gestorben. (Invision / AP / Jordan Strauss)

Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, kam er beim Schwimmen während eines Urlaubs in Costa Rica ums Leben. Warner spielte von 1984 bis 1992 in der US-Serie "The Cosby Show" die Rolle des Theo Huxtable. Als Teenager erhielt er für seine Darstellung eine Emmy-Nominierung. Als Erwachsener wirkte Warner dann in Serien wie "Malcolm & Eddie", "Suits" und "Atlanta Medical" mit. Er arbeitete zudem als Regisseur, Produzent und Musiker.

