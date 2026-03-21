Vampir-Serie "Buffy"

Nicholas Brendon im Jahr 2013 (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Ana Gibert)

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Mit der Serie aus den späten Neunzigerjahren wurde Brendon bekannt. Er prägte von 1997 bis 2003 die Rolle des Xander Harris und wurde damit zum Publikumsliebling. Später trat er in mehreren TV-Produktionen auf. Brendon hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einem Infarkt 2023 stellten Ärzte einen angeborenen Herzfehler fest. Brendon geriet im Laufe seiner Karriere wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt und wurde mehrfach festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.