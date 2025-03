Im Alter von 90 Jahren

Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist tot. (picture alliance / AP Images / Chris Pizzello)

Chamberlain feierte weltweit Erfolge, unter anderem mit dem TV-Mehrteiler "Die Dornenvögel". Dort spielte er den katholischen Priester Ralph de Bricassart. Bekannt wurde er in den 1960er Jahren durch die Arztserie Dr. Kildare. Chamberlain trat auch immer wieder als Theaterschauspieler und Musicaldarsteller auf. 1993 spielte er am Broadway vor ausverkauftem Haus den Professor Higgins in "My Fair Lady" und ging danach mit diesem Musical auf Tournee.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.