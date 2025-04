Val Kilmer ist im Alter von 65 Jahren gestorben. (AP / Charles Sykes)

Er wurde 65 Jahre alt. Wie die New York Times unter Berufung auf seine Tochter berichtet, starb er nach einer Lungenentzündung. Kilmer war vor allem für seine Rolle als "Iceman" in dem Hollywoodfilm "Top Gun" mit Tom Cruise bekannt geworden. Er spielte in zahlreichen weiteren Produktionen mit darunter "Tombstone" und "Batman Forever".

Diese Nachricht wurde am 02.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.