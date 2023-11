Schauspielerin Suzanne Shepherd (Aufnahme aus dem Jahr 2004). (picture alliance / Photoshot)

Das bestätigte ihre Enkelin der US-Ausgabe der Zeitung "The Sun". Shepherd war vor allem durch ihre Rollen im Drama "Good Fellas" sowie in der Mafia-Serie "Sopranos" bekannt geworden. Sie perfektionierte darin die Rolle der Mafia-Matriarchin. In ihrer rund 35-jährigen Karriere spielte Shepherd in vielen weiteren Filmen und Serien, zudem arbeitete sie als Schauspiellehrerin.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.