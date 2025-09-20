Washington
US-Senat bestätigt Mike Waltz als UNO-Botschafter

Der frühere Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, Waltz, wird

    Waltz mit dunklem Jackett und dunkelroter Krawatte steht vor dunklem Hintergrund in einem Raum, sagte etwas und breitet beide Hände aus.
    Neuer UNO-Botschafter der USA: Mike Waltz (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Luis Magana)
    amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen.
    Der Senat bestätigte seine Nominierung wenige Tage vor Beginn der UNO-Generalversammlung. Der Posten war seit der Amtsübernahme von Trump im Januar vakant.
    Waltz hatte im Mai sein Amt als Nationaler Sicherheitsberater verloren, weil er versehentlich einen Journalisten zu einem geheimen Chat mit Regierungsmitgliedern hinzugefügt hatte. Die Aufgabe wird seitdem zusätzlich von Außenminister Rubio übernommen.
    Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.