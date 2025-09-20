Washington

amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen.
Der Senat bestätigte seine Nominierung wenige Tage vor Beginn der UNO-Generalversammlung. Der Posten war seit der Amtsübernahme von Trump im Januar vakant.
Waltz hatte im Mai sein Amt als Nationaler Sicherheitsberater verloren, weil er versehentlich einen Journalisten zu einem geheimen Chat mit Regierungsmitgliedern hinzugefügt hatte. Die Aufgabe wird seitdem zusätzlich von Außenminister Rubio übernommen.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.