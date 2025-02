Knappes Ergebnis

Kash Patel wurde als neuer FBI-Direktor vom US-Senat bestätigt. (AP / dpa / José Luis Villegas)

In der Abstimmung sprachen sich 51 Senatoren für Patel aus, 49 dagegen. Insbesondere die Demokraten hatten Befürchtungen geäußert, Patel werde das FBI nach dem Willen des Präsidenten ausrichten und dessen Gegner verfolgen. Patel hatte das FBI in der Vergangenheit massiv kritisiert und dabei den Wunsch geäußert, die Sicherheitsbehörde umfassend umzubauen. Dabei ging es unter anderem um die Ermittlungen gegen Trump in der Affäre um geheime Dokumente auf seinem Privatanwesen. Patel, der als Anwalt tätig ist, war bereits nationaler Sicherheitsberater in Trumps erster Regierung.

