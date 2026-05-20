Der US-Senat will mehr Einfluss im Iran-Krieg erhalten. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Wie der Senat mitteilte, ging die Abstimmung 50 zu 47 aus. Dabei stimmten vier Republikaner mit den oppositionellen Demokraten, während ein demokratischer Senator dagegen votierte. Zuvor hatten die Republikaner mehrfach entsprechende Vorstöße der Demokratischen Partei blockiert. Diese will Präsident Trump verpflichten, entweder die Zustimmung des Kongresses für den Krieg einzuholen oder die Truppen abzuziehen.

Die Abstimmung gilt als symbolischer Erfolg für die Demokraten. Der Antrag kann nun im Senat debattiert und zur Abstimmung gebracht werden. Doch selbst wenn beide Parlamentskammern der Resolution zustimmen sollten, könnte Präsident Trump noch ein Veto einlegen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.