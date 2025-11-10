Der Senat votierte dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Dieser könnte die Finanzierung der Regierungsausgaben bis Ende Januar sicherstellen. Nach einer Zustimmung im Senat müsste dann noch das Repräsentantenhaus dafür stimmen.
Die längste Haushaltssperre in der Geschichte der USA gilt seit dem ersten Oktober. Hundertausende Beschäftigte von Bundesbehörden werden seither nicht mehr bezahlt, viele staatliche Dienstleistungen wurden gestrichen oder zurückgefahren.
