Washington

Nun wurde das Gesetz mit den Milliardenhilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan gebündelt. Das sollte dafür sorgen, dass die Maßnahme schnell durch den Senat geht.

Viele US-Politiker sehen TikToks Mutterkonzern Bytedance als chinesisches Unternehmen, das sich dem Willen der Kommunistischen Partei beugen müsse. Deshalb wird befürchtet, chinesische Behörden könnten sich in großem Stil Zugriff auf Daten amerikanischer Nutzer verschaffen und die Plattform für politische Einflussnahme nutzen. Der nun beschlossene Entwurf sieht eine Frist von neun Monaten für einen Verkauf TikToks vor. Präsident Biden könnte diese um weitere drei Monate erweitern. Kommt Bytedance dem nicht nach, droht eine Sperre der App in den Vereinigten Staaten. TikTok gibt die Nutzerzahl in den USA mit 170 Millionen an. Das entspricht in etwa der Hälfte der Bevölkerung.

