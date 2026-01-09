US-Senat will Kongresszustimmung für Truppen in Venezuela

Der US-Senat hat mit knapper Mehrheit eine Resolution verabschiedet, wonach der Kongress über künftige US-Truppeneinsätze in Venezuela mitentscheiden soll.

    US-Präsident Donald Trump spricht an einem Rednerpult, dahinter Minister, Berater und ein General (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)
    Neben den Demokraten sprachen sich auch fünf republikanische Senatoren für die Resolution aus. US-Präsident Trump äußerte sich empört. Er bezichtigte die fünf Politiker der Dummheit und betonte, sie sollten nie wieder gewählt werden. Dass die Resolution tatsächlich durchgeht, ist unwahrscheinlich: So müsste sie zunächst vom republikanisch dominierten Repräsentantenhaus angenommen werden, bevor Trump selbst zustimmen muss.
    Am Wochenende hatten US-Streitkräfte Venezuela angegriffen und Staatschef Maduro in die USA gebracht.
    Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.