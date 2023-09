Künstliche Intelligenz

Elon Musk, CEO von X, beim Eintreffen auf dem Capitol Hill in Washington vor den Beratungen führender Tech-Chefs mit US-Senatoren (Jacquelyn Martin / AP / dpa / Jacquelyn Martin)

An dem nicht-öffentlichen Treffen im Kapitol in Washington nahmen laut US-Medien mehr als 20 Experten und Vorstandsvorsitzende teil - darunter Microsoft-Gründer Bill Gates, Mark Zuckerberg von Meta - der Firma hinter Facebook, Instagram und Whatsapp - sowie Tech-Milliardär Elon Musk, Chef von Tesla und der früher Twitter genannten Online-Plattform X. Die Firmenvertreter betonten, dass Grenzen für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Technologie nötig seien. "Für uns ist es wichtig, einen Schiedsrichter zu haben", sagte Musk am Rande des Treffens. Dieser müsse gewährleisten, dass Unternehmen sicher und im Interesse der Öffentlichkeit handelten.

Weltweit bemühen sich die Regierungen um Regeln für den Einsatz generativer KI, mit der Texte und Bilder erstellt werden können, deren künstlicher Ursprung praktisch nicht nachweisbar ist.