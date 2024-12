Erfolg für Trump: Der Fernsehsender ABC zahlt eine Millionensumme (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Harnik)

Demnach hat der Sender zugestimmt, 15 Millionen Dollar an eine Stiftung oder ein Museum Trumps zu zahlen. ABC wird sich demnach auch öffentlich entschuldigen und eine Million Dollar Anwaltskosten bezahlen. Trump hatte den Sender wegen Verleumdung verklagt, nachdem ein Moderator im März in einem Interview gesagt hatte, Trump sei wegen der Vergewaltigung der Journalistin Jean Carroll schuldig gesprochen worden. Trump war in dem Zivilprozess im vorigen Jahr wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden, den Vorwurf der Vergewaltigung hatten die Geschworenen des New Yorker Gerichts aber fallen gelassen.

