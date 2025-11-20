Champions-League-Rechte

Die Spiele der Champions League werden ab 2027 von Paramount+ und Amazon übertragen. (IMAGO / Ulrich Wagner / IMAGO / Ulrich Wagner)

Die UC3 als Gemeinschaftsunternehmen von UEFA und European Football Clubs verkaufte die Rechte für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 an die beiden US-Sender. Der Streamingdienst DAZN, der bislang die Spiele überträgt, ging leer aus.

Ab 2027 läuft das Topspiel am Dienstag bei Paramount+, mittwochs zeigt Amazon die Spitzenpartie. Alle restlichen Spiele am Dienstag und Mittwoch hat Paramount+ gekauft. Das Endspiel soll bei Netflix laufen. Nur falls ein deutsches Team das Finale erreicht, müsste es hierzulande im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden.

Die TV-Rechte an der Europa League und der Conference League gingen an DAZN. Diese liegen bis 2027 noch bei RTL.

