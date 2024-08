US-Präsident Bidens Rechtsberater Sullivan führt Gespräche mit dem chinischen Außenminister Wang Yi in Peking. (AP / Ng Han Guan)

Er wurde in Peking von Außenminister Wang Yi empfangen, wie das Staatsfernsehen berichtete. Sullivan will bis Donnerstag in der Volksrepublik bleiben. Es ist die erste China-Visite eines US-Sicherheitsberaters seit acht Jahren. Die Beziehungen beider Länder waren zuletzt stark belastet. Konfliktthemen sind unter anderem geopolitische Differenzen wie etwa die Taiwan-Frage, der Nahost-Konflikt, der Ukraine-Krieg und die Spannungen im Südchinesischen Meer. Weiteres Thema dürften die Strafzölle im Handel zwischen den beiden großen Volkswirtschaften sein.

