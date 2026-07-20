Das Regionalkommando Centcom teilte mit, der Soldat sei im Norden des Irak beim Entschärfen von Munition einer abgeschossenen iranischen Drohne ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich bereits am Samstag ereignet, ein weiterer Soldat sei dabei verletzt worden. Damit stieg die Zahl der bestätigten Todesfälle in den Reihen der US-Armee seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar auf 17. Erst am Freitag waren bei iranischen Angriffen auf Ziele in Jordanien zwei US-Soldaten getötet worden. Ein dritter Militärangehöriger wurde zunächst vermisst. Inzwischen erklärten die US-Streitkräfte vor Ort sterbliche Überreste gefunden zu haben. Sie sollten nun identifiziert werden.

Die Vereinigten Staaten und der Iran greifen sich seit Tagen wieder gegenseitig an. International wuchs zuletzt die Sorge, dass der Konflikt nach dem Tod der US-Soldaten eskalieren könnte.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.