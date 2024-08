War schon in der Vergangenheit Ziel von Raketenangriffen: Der US-Stützpunkt Ain al-Assad im Irak (Archivbild) (dpa / AP / Qassim Abdul-Zahra )

Das Pentagon ging in einer ersten Bewertung davon aus, dass das Areal mit Raketen angegriffen wurde. Das Personal untersuche zur Zeit die angerichteten Schäden. Vom irakischen Militär hieß es, die Geschosse seien auf dem von US-Truppen und Partnern genutzten Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad in der Provinz Al-Anbar im Westen des Landes eingeschlagen. Getroffen worden sei außerdem ein benachbartes Dorf. Seit Beginn des Gaza-Kriegs greifen vom Iran unterstützte Milizen immer wieder US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien an.

Ende Januar waren bei einer Attacke in Jordanien nahe der syrischen Grenze drei Soldaten getötet worden. Die USA reagierten mit umfangreichen Luftangriffen auf Stellungen der Milizen im Irak und in Syrien.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.