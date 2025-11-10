Gaza-Friedensplan

Nach dem Treffen in Jerusalem erklärte die israelische Regierungssprecherin Bedrosian, Thema sei unter anderem die zweite Phase des Plans gewesen. Diese sehe die Entwaffnung der Hamas, die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die Schaffung einer internationalen Stabilisierungstruppe vor.
Die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe wird weitgehend eingehalten. Offen ist aber weiterhin, ob die Hamas bereit ist, ihre Waffen niederzulegen.
