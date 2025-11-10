Gaza-Friedensplan
US-Sonderberater Kushner berät nächste Schritte mit Israels Regierung

Der US-Sonderberater Kushner und Israels Regierungschef Netanjahu haben über die weitere Umsetzung des von den USA vermittelten Gaza-Friedensplans beraten.

    Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht im Anzug vor dunkelgrauem Hintergrund in ein Mikrofon.
    Der israelische Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Sonderberater Kushner (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Toshiyuki Fukushima)
    Nach dem Treffen in Jerusalem erklärte die israelische Regierungssprecherin Bedrosian, Thema sei unter anderem die zweite Phase des Plans gewesen. Diese sehe die Entwaffnung der Hamas, die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die Schaffung einer internationalen Stabilisierungstruppe vor.
    Die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe wird weitgehend eingehalten. Offen ist aber weiterhin, ob die Hamas bereit ist, ihre Waffen niederzulegen.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.