Nahost-Krieg

Israelische Soldaten im israelisch-libanesischen Grenzgebiet (Archivbild). (AFP / JALAA MAREY)

Der US-Sondergesandte Hochstein erklärte, die israelischen Einheiten hätten mit ihrem vollständigen Abzug aus dem Süden des Libanon begonnen. Die libanesische Armee rücke entsprechend nach. Diese bestätigte die Angaben.

Die Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamistischen Hisbollah war am 27. November in Kraft getreten und sieht unter anderem den israelischen Rückzug vor. Zuvor hatten sich beide Seiten zwei Monate lang heftig bekämpft. Dabei wurden zahlreiche Anführer der Hisbollah getötet und die Miliz erheblich geschwächt. Allerdings kamen bei israelischen Angriffen auch tausende Zivilisten ums Leben sowie Soldaten des Libanon. Auslöser der Kämpfe waren zahlreiche Raketenangriffe der Hisbollah auf Israel, die einen Tag nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 begonnen hatten.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.