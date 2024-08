Olympische Spiele

US-Sprinter Noah Lyles aktuell schnellster Mann der Welt - 5 Tausendstel vor Jamaikaner Kishane Thompson im 100-Meter-Finale

In der Leichtathletik siegte der US-Sprinter Noah Lyles über die 100 Meter in 9,79 Sekunden. Zweiter wurde der Jamaikaner Kishane Thompson, der nur fünf Tausendstel Sekunden langsamer war. Es war die knappste Entscheidung in der Olympia-Geschichte.

04.08.2024