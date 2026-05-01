Dies ist ein Standbild des zunächst veröffentlichten Videos des Angriffs; die Staatsanwaltschaft gab nun eine deutlich schärfere Aufnahme frei. (dpa / Newscom / official)

Unter anderem sieht man eine deutlich schärfere Aufnahme von der Situation, als der Täter durch eine Sicherheitsschleuse stürmt. Darauf ist zu erkennen, dass er auf einen der dort postierten Wachmänner schießt. Das Mitglied des Secret Service war dank einer schusssicheren Weste unverletzt geblieben. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass der Mann versehentlich von eigenen Leuten getroffen worden sei. Auf den Videos ist auch zu sehen, wie der Täter durch verschiedene Bereiche des Hilton-Hotels geht, in dem die Gala stattfand. Er hatte nach seiner Festnahme angegeben, das Gebäude am Tag vor dem versuchten Attentat ausgekundschaftet zu haben.

Der 31-Jährige ist inzwischen unter anderem des versuchten Mordes angeklagt worden. US-Medien zufolge soll er in einem Schreiben vor der Tat angekündigt haben, Trump und Mitglieder von dessen Regierung zu töten.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.