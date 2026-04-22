Iran-Krieg

Das Pentagon (imago images/Xinhua/Liu Jie via www.imago-images.de)

Das US-Verteidigungsministerium teilte im Onlinedienst X mit, die ohne Flagge fahrende "M/T Tifani" sei im Verantwortungsgebiet des Indopazifischen Kommandos gestoppt worden. Soldaten seien in der Nacht ohne Zwischenfälle an Bord des Tankers gegangen. Schiffsverfolgungsdaten zeigten die "Tifani" im Indischen Ozean zwischen Sri Lanka und Indonesien. Internationale Gewässer seien kein Zufluchtsort für sanktionierte Schiffe, erklärte das Pentagon weiter.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.